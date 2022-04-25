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Понедельник, 25 апреля, 2022

Рязанцы выбрали оформление клумбы в Дашково-Песочне

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Рязанцы выбрали оформление клумбы в Дашково-Песочне

7info7

В Рязани завершился опрос по цветочному оформлению клумбы на разворотном круге улицы Шереметьевской в Дашково-Песочне. Результаты голосования обнародовала пресс-служба администрации.

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Большинство отдали свой голос за второй вариант оформления, в дизайне которого будут использоваться агератум белый и голубой, колеус Блюма, георгина летняя, цинния изящная.

Цветочную рассаду для оформления клумбы выращивают в питомнике Дирекции благоустройства города. Выбранное оформление клумбы реализуют уже этой весной.

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