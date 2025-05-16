Рязанцы вновь жалуются на вонь в городе

Жители Рязани 16 мая снова пожаловались на вонь в городе. Неприятный химический запах охватил несколько районов.
Вечером 15 мая вонь рязанцы ощущали в центре города, в Горроще, в Дашково-Песочне и на Московском. Они жаловались, что невозможно находиться на улице и открыть окна для проветривания.
Неприятный запах вернулся в город 16 мая. Жалобы у людей аналогичные. Причина зловонья пока не установлена.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info