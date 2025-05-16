Рязанцы вновь жалуются на вонь в городе

Жители Рязани 16 мая снова пожаловались на вонь в городе. Неприятный химический запах охватил несколько районов.

Вечером 15 мая вонь рязанцы ощущали в центре города, в Горроще, в Дашково-Песочне и на Московском. Они жаловались, что невозможно находиться на улице и открыть окна для проветривания.

Неприятный запах вернулся в город 16 мая. Жалобы у людей аналогичные. Причина зловонья пока не установлена.