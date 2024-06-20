Четверг, 20 июня, 2024

Рязанцы вновь пожаловались на неработающие светофоры в центре города

Автор: 7info7

Опубликовано

Днём 20 июня в центре Рязани снова перестали работать светофоры. Об этом 7info сообщили очевидцы.

По всей видимости, отключение светофоров связано с аварийным отключением электроэнергии. Подробности случившегося уточняются.

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