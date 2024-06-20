Рязанцы вновь пожаловались на неработающие светофоры в центре города

Днём 20 июня в центре Рязани снова перестали работать светофоры. Об этом 7info сообщили очевидцы.
По всей видимости, отключение светофоров связано с аварийным отключением электроэнергии. Подробности случившегося уточняются.
Днём 20 июня в центре Рязани снова перестали работать светофоры. Об этом 7info сообщили очевидцы.
По всей видимости, отключение светофоров связано с аварийным отключением электроэнергии. Подробности случившегося уточняются.
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