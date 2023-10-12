Рязанцы в 32 раза чаще используют безналичные платежи, чем снятие наличных

На безналичные платежи в Рязанской области приходится 97% операций с банковскими картами. Всего за первое полугодие 2023 года жители региона использовали карты более 262 млн раз. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Объем операций вырос более чем на четверть, превысив 491 млрд рублей. При этом более трех четвертых из них пришлось на оплату товаров и услуг. Ежедневно держатели использовали карты в торгово-сервисной сети региона более 558 тысяч раз. Средний чек таких операций составил 605 рублей.

Росту популярности безналичной оплаты во многом способствует постоянное развитие платежной инфраструктуры. В Рязанской области количество электронных терминалов для безналичной оплаты в организациях торговли и услуг за год выросло на 6% и к началу июля 2023 года превысило 26,4 тыс. единиц. Одновременно банки обновляют и парк банкоматов: на 10% больше стало устройств, которые поддерживают функцию рециркуляции, т. е. обратной выдачи ранее принятых купюр.

С начала 2023 года количество выпущенных в области банковских карт выросло на 90 тысяч и превысило 2,52 млн штук. «У многих жителей региона несколько карт, потребители открывают их, ориентируясь, например, на программы лояльности. Кстати, отдельную карту, хотя бы виртуальную, без физического носителя, стоит использовать для интернет-покупок и переводить на нее нужную сумму непосредственно перед оплатой, чтобы не рисковать всей суммой на основном счете», — советует заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Снимать наличные в Рязанской области стали реже, число таких операций снизилось на 3,8%. Всего за полгода держатели карт снимали наличные 8,8 млн раз.