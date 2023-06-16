Пятница, 16 июня, 2023
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Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»

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Рязань посетил Луганский театр на Оборонной. В рамках «Больших гастролей» артисты выступят в Тамбове, Рязани, Владимире, Арзамасе и Нижнем Новгороде. Открылись гастроли на сцене Рязанского театра драмы музыкальной комедией Евгения Птичкина «Бабий бунт». В этой яркой динамичной истории по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова – и любовь, и интрига, и юмор, и стрельба, и цыгане, и лирика, и, конечно, бабий бунт.

Действие разворачивается в одной из казачьих станиц на берегу Дона. Казаки здесь живут весело и вольно, пьют, гуляют, молодые за девушками бегают, а более опытные – жён поколачивают. А казачки всё терпят, пока не возвращается в станицу из города Настя – учёная, стриженая, красной косынкой повязанная. Научила она женщин грамоте и рассказала, что теперь все равны, революция не только для мужиков делалась, так что теперь не то что жену, и лошадь бить нельзя. Казачки, по их же словам, прозрели и воскресли! И решили уйти от своих нерадивых мужиков на другой берег Дона. Поначалу казаки от этой новости совсем не расстроились. Но быстро поняли, что вести хозяйство без женщин не так-то просто, и решили вернуть своих взбунтовавшихся возлюбленных.

Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»
Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»
Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»
Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»
Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»
Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»

Музыка Евгения Птичкина как нельзя лучше передаёт атмосферу казачьей деревни и раскрывает характеры героев. Каждой паре посвящён отдельный номер, передающий всю суть их отношений: нежные и лирические Настя и Николка, озорные Сёмка и Маринка, горячие Марфа и Степан, дерзкая Дуняша и ревнивец Федот, самые комичные и одновременно самые трогательные дед Захар и его жена Семёновна.

Хорошие шутки, яркие костюмы, талантливая музыка и актёрское мастерство сделали этот будний вечер по-настоящему праздничным.

16 июня Луганский театр на Оборонной покажет в Рязани рок-оперу «Распятая юность» о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

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