Рязанцы увидели луганскую версию «Бабьего бунта»

Рязань посетил Луганский театр на Оборонной. В рамках «Больших гастролей» артисты выступят в Тамбове, Рязани, Владимире, Арзамасе и Нижнем Новгороде. Открылись гастроли на сцене Рязанского театра драмы музыкальной комедией Евгения Птичкина «Бабий бунт». В этой яркой динамичной истории по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова – и любовь, и интрига, и юмор, и стрельба, и цыгане, и лирика, и, конечно, бабий бунт.

Действие разворачивается в одной из казачьих станиц на берегу Дона. Казаки здесь живут весело и вольно, пьют, гуляют, молодые за девушками бегают, а более опытные – жён поколачивают. А казачки всё терпят, пока не возвращается в станицу из города Настя – учёная, стриженая, красной косынкой повязанная. Научила она женщин грамоте и рассказала, что теперь все равны, революция не только для мужиков делалась, так что теперь не то что жену, и лошадь бить нельзя. Казачки, по их же словам, прозрели и воскресли! И решили уйти от своих нерадивых мужиков на другой берег Дона. Поначалу казаки от этой новости совсем не расстроились. Но быстро поняли, что вести хозяйство без женщин не так-то просто, и решили вернуть своих взбунтовавшихся возлюбленных.

Музыка Евгения Птичкина как нельзя лучше передаёт атмосферу казачьей деревни и раскрывает характеры героев. Каждой паре посвящён отдельный номер, передающий всю суть их отношений: нежные и лирические Настя и Николка, озорные Сёмка и Маринка, горячие Марфа и Степан, дерзкая Дуняша и ревнивец Федот, самые комичные и одновременно самые трогательные дед Захар и его жена Семёновна.

Хорошие шутки, яркие костюмы, талантливая музыка и актёрское мастерство сделали этот будний вечер по-настоящему праздничным.

16 июня Луганский театр на Оборонной покажет в Рязани рок-оперу «Распятая юность» о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».