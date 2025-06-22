Рязанцы сыграли свадьбу в конноспортивном клубе

Рязанцы Олег и Татьяна сыграли свадьбу в конноспортивном клубе. Об этом сообщается в группе «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Молодожёны сказали друг другу заветное «Да» в конноспортивном клубе «История». Это место оказалось по-настоящему символичным. Тонкий аромат сена в воздухе, звуки копыт по песку, величественные и спокойные лошади — всё здесь будто создано для особенного момента. Элегантно, легко, благородно — как сама любовь.

Сыграть свадьбу в красивых, необычных, вдохновляющих локациях родного города можно благодаря проекту «Новые места для счастья». Сказать искреннее «Да» можно там, где отзывается сердце.

Поздравляем Олега и Татьяну! Пусть этот день навсегда останется в вашей памяти как один из самых прекрасных и счастливых дней в жизни!