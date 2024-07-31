Рязанцы стали реже жаловаться на финансовые организации

Рязанцы стали вдвое реже жаловаться на страховые компании. За 6 месяцев 2024 года в Банк России поступило 60 обращений, касающихся работы страховщиков. За аналогичный период прошлого года их было 119.

Жители региона прислали на 57% меньше, чем годом ранее, жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора, прекратились сообщения об ошибках в применении КБМ, связанных с изменениями сведений о водителе и его документах. Появились отдельные жалобы на качество и сроки ремонта по полисам каско, а также вопросы по gap-страховке, которую автомобилисты приобретают в дополнение к каско.

Количество обращений, связанных с деятельностью банков, выросло за год на 3,9%, до 428 штук. Больше всего вопросов у жителей области возникало по потребительскому кредитованию. Рязанцы писали, в частности, о трудностях с возвратом денег, внесенных за дополнительные услуги, проблемах с погашением долга, несогласии со списанием средств для возврата кредита. 30 человек хотели оспорить данные в кредитной истории, которые, по мнению потребителей, были ошибочными. При этом за полгода не появилось ни одного обращения, где бы рязанцы говорили, что не согласны с условиями договора, тогда как за такой же период прошлого года таких поступило 19.

Почти на треть снизилось число жалоб на работу микрофинансовых организаций, со 160 до 110. Например, не поступило ни одной жалобы на навязывание дополнительных услуг при заключении договора микрозайма. Всего одно письмо было о несогласии с условиями договора, а в прошлом году — 23. Одновременно с этим рязанцы сообщали о трудностях с получением реструктуризации займа, чаще требовали проверить начисления и итоговую задолженность.

«Раньше у финансовых организаций не было обязанности отвечать на запросы граждан. Но с 1 июля 2024 года компания должна разобраться в проблеме, если нарушение было, исправить его и ответить клиенту в течение 15 дней. Банк России при получении обращения также в первую очередь будет передавать его той организации, по деятельности которой возникли вопросы у потребителя. Если же ответ заявителя не устроит, спорную ситуацию разберут сотрудники регулятора. Нововведение должно сократить сроки рассмотрения жалоб и повысить ответственность участников рынка», — рассказывает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

В целом число жалоб от рязанцев в Банк России за год снизилось на 8,2%. С января по июнь 2024 года жители области направили 775 обращений.