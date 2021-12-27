Рязанцы стали реже снимать наличные, но чаще покупать в интернете

Жители Рязанской области за 9 месяцев 2021 года совершили 87,5 млн покупок в интернете. Средний платеж составил 2,7 тысяч рублей. Общий объем таких операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на треть и превысил 240 млрд рублей.

Снимать наличные в регионе стали реже: число таких операций за год снизилось на 2,5%. Всего в Рязанской области выпущено почти 2 млн карт. На начало октября карты к обслуживанию принимали 28,8 тысяч устройств. Это банкоматы, платежные и электронные терминалы.