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Понедельник, 27 декабря, 2021
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Рязанцы стали реже снимать наличные, но чаще покупать в интернете

7info7

Жители Рязанской области за 9 месяцев 2021 года совершили 87,5 млн покупок в интернете. Средний платеж составил 2,7 тысяч рублей. Общий объем таких операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на треть и превысил 240 млрд рублей.

Снимать наличные в регионе стали реже: число таких операций за год снизилось на 2,5%. Всего в Рязанской области выпущено почти 2 млн карт. На начало октября карты к обслуживанию принимали 28,8 тысяч устройств. Это банкоматы, платежные и электронные терминалы.

— Безналичные платежи особенно востребованы в условиях пандемии: потребители больше покупают в интернете, совершают денежные переводы,— отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. — Тенденции способствует также развитие инфраструктуры и цифровых технологий.

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