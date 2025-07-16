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Общество

Рязанцы стали лауреатами национальной премии «Страну меняют люди»

Алексей Самохин
Фото: t.me/denisbokov_rzn

Жители Рязанской области стали лауреатами первой национальной премии Агентства стратегических инициатив «Страну меняют люди». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

Премия учреждена по поручению Президента России для признания прорывных проектов и значимой общественной деятельности.

Лауреаты из Рязанской области:

  • Людмила Ягидарова — глава регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества», вдова Героя России, гвардии майора Дениса Ягидарова. Людмила активно помогает ветеранам и их семьям.
  • Иван Гусев — в 20 лет добровольно отправился на СВО. Участвовал в боях под Лисичанском, под миномётным обстрелом спас тяжелораненого товарища. Сегодня занимается патриотическим воспитанием молодёжи и преподаёт в школе.
  • Татьяна Кучеренко — заместитель председателя благотворительной организации «Доброволец». Жена участника СВО, ветерана боевых действий. Постоянно поддерживает бойцов, организует и отправляет гуманитарную помощь на передовую.
  • Ирина Родина — директор по коммуникациям компании-разработчика симулятора для обучения управлению БПЛА. Провела более 35 мастер-классов для детей и взрослых по теме беспилотной авиации.

От имени губернатора Рязанской области лауреатов поздравил первый зампред правительства региона Денис Боков. 

— Рад, что жители нашего региона ведут активную общественную работу на благо нашей области и страны. Будем всячески поддерживать их инициативы, — написал Боков в Telegram-канале. 

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