Рязанцы стали лауреатами национальной премии «Страну меняют люди»

Жители Рязанской области стали лауреатами первой национальной премии Агентства стратегических инициатив «Страну меняют люди». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.
Премия учреждена по поручению Президента России для признания прорывных проектов и значимой общественной деятельности.
Лауреаты из Рязанской области:
- Людмила Ягидарова — глава регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества», вдова Героя России, гвардии майора Дениса Ягидарова. Людмила активно помогает ветеранам и их семьям.
- Иван Гусев — в 20 лет добровольно отправился на СВО. Участвовал в боях под Лисичанском, под миномётным обстрелом спас тяжелораненого товарища. Сегодня занимается патриотическим воспитанием молодёжи и преподаёт в школе.
- Татьяна Кучеренко — заместитель председателя благотворительной организации «Доброволец». Жена участника СВО, ветерана боевых действий. Постоянно поддерживает бойцов, организует и отправляет гуманитарную помощь на передовую.
- Ирина Родина — директор по коммуникациям компании-разработчика симулятора для обучения управлению БПЛА. Провела более 35 мастер-классов для детей и взрослых по теме беспилотной авиации.
От имени губернатора Рязанской области лауреатов поздравил первый зампред правительства региона Денис Боков.