Рязанцы стали чаще жаловаться на содержание детских зон многоквартирных домов

Государственная жилищная инспекция региона усилила работу с управляющими компаниями из-за возросшего количества обращений граждан на содержание детских игровых зон во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Рост обращений от жителей с просьбами завезти песок в песочницы зафиксировал Центр управления регионом.

«Рязанцы массово оставляют обращения с просьбой о завозе песка на детские площадки», — отметила руководитель ЦУР Елена Королева на заседании регионального правительства.

Госжилинспекция взяла вопрос на контроль. В части дворов проблема уже решена — песок завезен.

«Мы продолжим следить за выполнением обязательств управляющих организаций до полного устранения всех замечаний», — отметили в ГЖИ.