Рязанцы стали чаще жаловаться на содержание детских зон многоквартирных домов

Государственная жилищная инспекция региона усилила работу с управляющими компаниями из-за возросшего количества обращений граждан на содержание детских игровых зон во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».
Рост обращений от жителей с просьбами завезти песок в песочницы зафиксировал Центр управления регионом.
Госжилинспекция взяла вопрос на контроль. В части дворов проблема уже решена — песок завезен.
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