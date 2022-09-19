Рязанцы стали чаще утеплять стены

Спрос на монтаж тёплых стен в Рязани вырос по сравнению с прошлым годом на 93%. По этому показателю областной центр находится на втором месте в России. Первую строчку занимает Омск, третью — Ярославль. Такую услугу россияне спрашивают на 7% чаще, чем год назад. А количество объявлений подросло на 28%.

В целом по России в первой половине сентября спрос на услуги по монтажу тёплого пола вырос на 10% к аналогичному периоду 2021 года. А число специалистов, готовых предоставить такие услуги, увеличилось вдвое. Самый активный рост спроса на тёплый пол в стране — в Хабаровске, Ульяновске и Екатеринбурге.

Однако самым популярным способом согреться до включения отопления остаются обогреватели. Спрос на ремонт такой техники в первой половине сентября увеличился на 65% к прошлогоднему показателю. Это показало исследование Авито Услуг, – пишет Рамблер.

С сегодняшнего дня, 19 сентября, отопление должно начать поступать в жилые дома Рязани.