Рязанцы стали чаще радоваться отпускам

Лучшим днем на работе за прошедший год каждый двадцатый трудоустроенный рязанец назвал день ухода в отпуск. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие работу.

Лучший день на работе — когда выдали премию, уверен каждый одиннадцатый опрошенный (9%). Для 7% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%).

2 из 100 опрошенных запомнилось празднование собственного дня рождения с коллегами. По 1% респондентов назвали лучшим днем тот, в который хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Другие запоминающиеся поводы назвали 12%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и прочее

2 из 10 работающих утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 4% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.



За прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины — отпускам.

Время проведения опроса: 19—23 мая 2023 года