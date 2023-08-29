Вторник, 29 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы стали чаще отдыхать за границей — исследование

7info

Поток в зарубежные страны из Рязанской области этим летом вырос на 25,4%. Это на 8,4% выше, чем в среднем по стране. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Жители Рязанской области в своих предпочтениях поддержали общероссийские тренды — самыми популярными направлениями отдыхающих остались Турция и Абхазия. Причем, если в турецких отелях туристов из Рязани этим летом было больше на 36%, то турпоток в Абхазию снизился на 4%.

При этом значительный рост путешественников из региона продемонстрировал Таиланд — турпоток из Рязани в королевство в юго-восточной Азии увеличился в 10 раз. В 7 раз чаще рязанцы выбирали путешествия в Тунис и Эфиопию. Турпоток в Катар и Кувейт вырос в 5 раз, на столько же — в Португалию и Словению. В 4 раза чаще жители области выезжали в Индонезию, в 3 раза — в Египет, Вьетнам, ЮАР и Японию.

Новости партнёров

Читайте также

Новости партнёров

Read Now

Прощание с Владимиром Бочковым пройдёт 31 августа в Доме печати

Прощание начнётся в 11 часов, в 12.00 начнётся отпевание в Николо-Ямском храме Рязани.

В Сасове простились с погибшим во время СВО гвардии сержантом Гореловым

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей.

Фигуристки рассказали о странном мужчине у «Чкалов-арены», где тренировалась Горбачёва

О незнакомце рассказала воспитанница спортсооружения, где занималась пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва.

В центре Рязани отключат холодную воду 30 августа

Причина отключения — ремонтные работы МП «Водоканал города Рязани».

При поддержке «Единой России» в Рязани начал работу «Поезд здоровья»

Социальная акция проводится в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и продлится до 2 сентября

Мотоциклист без прав врезался в автомобиль на Московском шоссе Рязани

Мотоциклист, получивший травмы, доставлен в больницу.

Вице-губернатор Бранов пообещал хорошие новости о строительстве школ в Рязани

Пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

В Подмосковье женщины пытались изгнать демона из пса

По данным источника, добрый пёс жил на пилораме, на людей не нападал.

Стала известна причина избиения мужчины на Михайловском шоссе

Молодого парня жестоко избили мужчины. У одного нападавшего заметили пневматический пистолет.

Ветерану ВОВ из Рязани исполнился 101 год

Во Дворе дома Козлова прошёл праздничный концерт.

Подрядчик устранит недостатки благоустройства пруда в Дашково-Песочне

По словам Ромодина, работы ведутся в рамках нацпроекта, постоянно контролируются администрацией города. Срок окончания — 15 октября.

Эксперт назвала причину отравления арбузами

Отравления арбузами встречаются двух видов: из-за неправильного хранения и использования химии.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации