Рязанцы стали чаще отдыхать за границей — исследование

Поток в зарубежные страны из Рязанской области этим летом вырос на 25,4%. Это на 8,4% выше, чем в среднем по стране. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Жители Рязанской области в своих предпочтениях поддержали общероссийские тренды — самыми популярными направлениями отдыхающих остались Турция и Абхазия. Причем, если в турецких отелях туристов из Рязани этим летом было больше на 36%, то турпоток в Абхазию снизился на 4%.

При этом значительный рост путешественников из региона продемонстрировал Таиланд — турпоток из Рязани в королевство в юго-восточной Азии увеличился в 10 раз. В 7 раз чаще рязанцы выбирали путешествия в Тунис и Эфиопию. Турпоток в Катар и Кувейт вырос в 5 раз, на столько же — в Португалию и Словению. В 4 раза чаще жители области выезжали в Индонезию, в 3 раза — в Египет, Вьетнам, ЮАР и Японию.