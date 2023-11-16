Рязанцы стали чаще обращаться за микрозаймами

За первое полугодие 2023 года микрофинансовые организации, зарегистрированные в Рязанской области, заключили с гражданами в 2,5 раза больше договоров микрозайма, чем за аналогичный период годом ранее. Средний размер займа при этом снизился на 5,7%.

Всего рязанцы получили от МФО региона чуть более 52 млн рублей. На так называемые «займы до зарплаты», по которым можно получить не больше 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, пришлось 6,2% договоров. Этот финансовый продукт стал менее популярен за год: число сделок сократилось на 77%, а сумма снизилась на 82%.



«С 23 октября микрофинансовые организации должны указывать не только привлекательные минимальные процентные ставки, но и максимальный показатель. Все условия при этом должны быть отображены равным шрифтом. Это поможет потребителям сразу оценить условия кредитного договора и точнее рассчитать свою финансовую нагрузку», — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Сергей Никоноров.



Услугами МФО пользуется и рязанский бизнес. С января по июль юридические лица заключили 38 договоров на 93,8 млн рублей, индивидуальные предприниматели — 143 договора на 191,4 млн рублей.