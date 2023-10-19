Рязанцы стали чаще менять имена и фамилии

В 2023 году имя (фамилию, отчество, всё сразу) в Рязанской области меняют чаще, чем в 2022-м, сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, с начала года данные в регионе поменял 551 человек.

Чаще всего имя (фамилию, отчество, всё сразу) меняли в Рязани, где зарегистрировано 378 таких случаев.

Смену имени регистрировали во всех муниципальных образованиях Рязанской области, кроме Александро-Невского района.

Наиболее часто меняют данные жители Рязанской области возраста 45, 18, 20 лет.