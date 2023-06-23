Рязанцы спросили и. о. главы администрации о прямом маршруте из Южного до остановки «Дом художника»

В пятницу, 23 июня, исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артёмов провёл приём граждан. К нему обратились жители Южного, которые попросили продумать прямой маршрут до остановки «Дом художника».

Начальник управления транспорта администрации Ирина Черноусова пояснила, что проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети, которая не предусматривает организацию маршрутов из посёлка Южный через остановку «Дом художника».

В настоящее время до остановочного пункта «Дом художника» из Южного рязанцы доезжают с одной пересадкой. Доехав на автобусах маршрутов №№16, 50, 85 до остановочного пункта «Радиоуниверситет», они могут осуществить пересадку в троллейбусы маршрута №3, автобусы №№65, 90, 99. Также в автобусах и троллейбусах МУП «УРТ» действует пересадочный тариф, согласно которому установлена скидка на 2-ю поездку, совершенную в течение 60 минут после оплаты первой поездки в размере 50% от утвержденного тарифа на проезд.