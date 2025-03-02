Рязанцы создали модель снесенной Никольской церкви

Рязанский краевед Арсен Бабурин и специалист по 3D-моделированию Алексей Воронин спроектировали объемную модель Никольской церкви, которую снесли. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Макет удалось создать благодаря четырем сохранившимся фотографиям храма. После отливки модель планируют разместить на улице Павлова, где находилась церковь.

В 1566 году, когда церковь только начала свою работу, она носила название Вознесенской. Здание неоднократно подвергалось разрушениям и перестройкам. После установки главного престола в честь святителя Николая Чудотворца храм получил в народе название «Николы Долгошеи», улица, на которой располагалась церковь, получила наименование Никольская. В советское время ее переименовали в улицу Ивана Павлова.

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Интересно, что в Никольской церкви священником служил Петр Дмитриевич — отец знаменитого физиолога Ивана Павлова.

Создание макета храма — часть большого проекта по увековечению памяти о разрушенных святынях Рязани. Установить модели разрушенных храмов Рязани на местах их прежнего расположения предложил Арсен Бабурин к 930-летию города.