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Общество

Рязанцы сообщили о пугающей их квартире без окон

Алексей Самохин

Житель Рязани сообщил о ситуации, сложившейся во дворе около школы № 19(25). Письмо Михаил прислал на электронную почту нашей редакции info@7info.ru

«Нас беспокоят две проблемы, которым уже месяца два минимум.

1. На первом этаже дома № 33 по улице Островского в одной из квартир нет окон. Вообще. Пустота. Чернота. И полная доступность квартиры. Вопрос: этот объект отключен от газоснабжения? Все в порядке? Ведь если он до сих пор снабжается газом, то могут быть разные неблагоприятные последствия? Кто даст гарантию, что какой-нибудь пьяный идиот ночью не кинет в открытые окна что-нибудь горящее? В этой ситуации — смогут ли жители быстро и грамотно эвакуироваться из здания? Кто будет в этой ситуации возмещать многомиллионный ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу собственников, находящихся в этом многоквартирном доме и в других домах?

Кто даст гарантию, что в квартире ночью не организуют что-то незаконное? Или она под постоянным видеонаблюдением, организованным Администрацией города? И беспокоиться не о чем?

Повторяю, что рядом находится школа. Образовательное учреждение. Да и дом многоквартирный. Кто гарантирует безопасность граждан (в том числе несовершеннолетних), сохранность их жизни и здоровья?

И еще вопрос: если окна вынесли для того, чтобы провести комплексный ремонт, то, пардон, два месяца — это много или мало для подобных строительных действий?

Рязанцы сообщили о пугающей их квартире без окон Людей «беспокоят две проблемы, которым уже месяца два минимум».

2. Над детской площадкой около этого же многострадального дома на кабеле висит кусок дерева. Тоже вопросы: где гарантия, что этот объект не шмякнется вниз? Не заденет головы сидящих на лавочке родителей? Или детей, которые играют на детской площадке?

Все эти вопросы остаются пока без ответа.

Наверное, надо писать федеральным властям (контролирующим инстанциям) с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации».

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