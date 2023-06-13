Вторник, 13 июня, 2023
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Рязанцы сообщили о полицейских, останавливающих водителей на выделенных полосах

7info

На Первомайском проспекте в Рязани сотрудники полиции останавливают водителей, которые едут по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщили пользователи группы «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

По словам автора поста, останавливают машины со стороны площади Ленина и улицы Дзержинского. Из-за этого образовалась большая пробка.

Ранее администрация Рязани предупреждала о закрытии проезда частного транспорта по Первомайскому проспекту на время ремонта теплотрассы. Для пассажирского транспорта проезд оставили, на дороге сделали выделенные полосы.

Вечером воскресенья, 11 июня, корреспондент 7info видел, что часть автомобилистов игнорируют запрет и едут по выделенным полосам.

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