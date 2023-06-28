Рязанцы сообщают об агрессивном продавце флажков на улицах города

В рязанском Торговом городке продавец флажков напал на женщину. Об этом сообщается в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Отмечается, что мужчина притворяется глухонемым и настойчиво предлагает купить флажки, суёт их в лицо.

«Вчера несколько раз ударил женщину в спину, когда та отказалась и пошла от него. Полиция есть в Торговом городке?» – возмущается автор публикации.

В комментариях горожане пишут, что мужчина вряд ли притворяется, а может находиться в трудной жизненной ситуации. Тем не менее многие отмечают его назойливость: «стучит прохожих по спине и по плечу».

Продавца флажков замечали в ТЦ «Премьер», возле М5 Молл, на площади Победы, а также в автобусах.