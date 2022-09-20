Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцы собирают подписи к коллективной жалобе в областной минздрав

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Фото из группы Рязанский формат ВКонтакте

Жители Рязани продолжают собирать подписи к коллективной жалобе в Министерство здравоохранения Рязанской области. 20 сентября сбор подписей пройдёт в Дашково-Песочне возле ТЦ «Алина» с 17 до 19 часов.

В группе Рязанский формат ВКонтакте можно ознакомиться с текстом обращения. Жалоба адресована министру здравоохранения области Александру Пшенникову. Рязанцы жалуются на ухудшение состояния здоровья в связи с выбросами в городе.

Жители Рязани, в частности, требуют совместно с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области провести оценку рисков здоровья людей от негативного воздействия промышленными химическими выбросами в июле-сентябре этого года.

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