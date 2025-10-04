Суббота, 4 октября, 2025
Рязань
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин около Константиново. Видео РИА «7info» прислали подписчики.

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.

Напомним, рязанцы остались недовольны организацией бесплатного транспорта на праздник. Вместо обещанных автобусов на маршруты вышли микроавтобусы вместимостью около 20 человек, которые курсируют раз в час. На остановках остались сотни людей, желающих посетить Константиново.

Кроме этого, владельцы частного транспорта также остались недовольны. Помимо пробок, возникших на пути к Константиново, после Элеватора произошло ДТП, что еще больше замедлило движение.

Прямая трансляция с главной сцены фестиваля «Есенин. Вне времени» проходит в сообществе музея-заповедника ВКонтакте. Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова. Он продлится до 17:00.

