Рязанцы смогут заселяться в отели при помощи биометрии

В России запущен инновационный сервис заселения в отели с помощью биометрии. Пилотный проект под названием «Мигом» запущен в Москве.
Гостю достаточно взглянуть в специальный терминал на стойке регистрации — система автоматически идентифицирует личность и передаст данные сотруднику отеля. Больше не нужно заполнять бумажные анкеты или предъявлять паспорт.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать биометрию в любом банке (понадобятся паспорт и СНИЛС). Управлять биометрией можно при помощи личного кабинета на Госуслугах.
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