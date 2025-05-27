Рязанцы смогут заселяться в отели при помощи биометрии

В России запущен инновационный сервис заселения в отели с помощью биометрии. Пилотный проект под названием «Мигом» запущен в Москве.

Гостю достаточно взглянуть в специальный терминал на стойке регистрации — система автоматически идентифицирует личность и передаст данные сотруднику отеля. Больше не нужно заполнять бумажные анкеты или предъявлять паспорт.

«Биометрия – один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования – это добровольность. Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с «первого взгляда» в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача – обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно», – подчеркнул вице-премьер – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать биометрию в любом банке (понадобятся паспорт и СНИЛС). Управлять биометрией можно при помощи личного кабинета на Госуслугах.