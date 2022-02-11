Рязанцы смогут выпить бесплатный кофе в популярной сети города

Tele2 поддерживает интересы жителей и добавляет новые возможности в программу лояльности «Больше». Теперь по промокоду из сервиса «Мой Tele2» клиенты получат в подарок любой напиток в сети городских кофеен, а также скидку на большую пиццу в популярных пиццериях.

Так, сеть Bravos регулярно поддерживает программу лояльности «Больше» Tele2. Теперь в трех кофейнях в центре города абонентов угостят горячим чаем или кофе от профессиональных бариста. Для получения порции 250 мл достаточно предъявить промокод из приложения оператора.

Удобно, что кофейни Bravos, участвующие в акции, расположены на пешеходных маршрутах – это улицы Краснорядская, Ленина, Маяковского. Жители смогут согреться и отдохнуть в приятной атмосфере или взять напиток с собой на прогулку.

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Второе предложение для абонентов оператора разработала сеть «Додо пицца». По промокоду из приложения «Мой Tele2» клиентам сделают скидку 20% на большую пиццу диаметром 35 см. Гурманы оценят, что в меню заведений есть как варианты по традиционным рецептам – например, «Маргарита», «Пепперони» или «Четыре сыра», так и авторские: «Чикен бомбони», «Песто», «Додо». А с недавнего времени в ассортименте появились блюда для детей – «Фикси-пицца» и «Сырный цыпленок». Посетителям ресторанов доступен сервис самовывоза.

Узнать больше об этих и других предложениях программы Tele2 можно в приложении оператора. Для этого достаточно нажать кнопку с подарком в нижней правой части экрана. Помимо новых акций есть также возможности и от других рязанских партнеров – в их числе «Кинотеатр Кинолюкс» и другие.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.