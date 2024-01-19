Пятница, 19 января, 2024
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Рязанцы смогут выбрать участок для голосования на выборах президента

7info
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Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Избирательной комиссией Рязанской области и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщил телеграм-канал Избиркома.

Соглашение между облизбиркомом и МФЦ традиционно подписывается в период проведения региональных и федеральных избирательных кампаний с целью выстраивания взаимодействия в предоставлении гражданам услуг по приёму и обработке заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации.

Так, граждане, в период с 29 января по 11 марта могут обратиться в одно из отделений МФЦ и выбрать удобный для себя участок для голосования. Данный механизм является составляющей процедуры «Мобильный избиратель». В её рамках также можно обратиться в территориальную избирательную комиссию или подать заявление на портале «Госуслуги», а с 6 по 11 марта — в участковую избирательную комиссию.

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