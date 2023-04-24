spot_img
Понедельник, 24 апреля, 2023

Рязанцы смогут воспользоваться Единой цифровой картой уже летом

Фото с сайта Администрации Рязани
Фото с сайта Администрации Рязани

Мэрия Рязани подписала соглашение с цифровым сервисом «Единая цифровая карта жителя Рязанской области».

Единой цифровой картой можно будет оплачивать проезд во всём общественном транспорте города. Карту также можно будет использовать как аналог УмКи «Городская», «Школьная», «Студенческая» и «Льготная».

Проект разрабатывают минцифры Рязанской области и компания «Национальная система платёжных карт МИР». Реализуется проект в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Внедрить Единую цифровую карту планируется этим летом. Подробнее о возможностях новшества можно узнать на официальном сайте ЕЦК.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации