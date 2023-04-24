Рязанцы смогут воспользоваться Единой цифровой картой уже летом

Мэрия Рязани подписала соглашение с цифровым сервисом «Единая цифровая карта жителя Рязанской области».

Единой цифровой картой можно будет оплачивать проезд во всём общественном транспорте города. Карту также можно будет использовать как аналог УмКи «Городская», «Школьная», «Студенческая» и «Льготная».

Проект разрабатывают минцифры Рязанской области и компания «Национальная система платёжных карт МИР». Реализуется проект в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Внедрить Единую цифровую карту планируется этим летом. Подробнее о возможностях новшества можно узнать на официальном сайте ЕЦК.