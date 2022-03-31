Рязанцы смогут вернуть 50% стоимости путёвки в детские загородные лагеря

Рязанцы смогут вернуть 50% стоимости путёвки, отправляя ребёнка в загородный лагерь, сообщает Туристско-информационный центр Рязанской области.

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В России 31 марта 2022 года стартует программа детского кешбэка. На отдых может отправиться ребенок любого возраста. Количество смен не ограничено: кешбэк будет начислен за каждую покупку.

В программе участвуют 11 лагерей региона: «Солнечный», «Радуга», «Лучезарный», «Смена», «Сказка», «Чайка», «Сатурн, «Звездный», «Озерный», «Мещера» и «Орбита».

Для возвращения до 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 000 рублей, необходимо:

Купить путёвку с 31 марта по 31 августа 2022 года включительно;

Отправиться в поездку с 1 мая по 30 сентября 2022 года;

Оплатить путевку картой «Мир», предварительно зарегистрировав ее на сайте privetmir.ru/russiatravel в программе лояльности платежной системы.

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При соблюдении этих условий возврат денежных средств осуществляется на карту «Мир» в течение 5 дней после оплаты путевки. Использование сертификата на льготы для детского отдыха предусматривает получение кешбэка от суммы доплаты к нему.

Подробная информация об условиях участия в программе и предложения ее партнеров представлены на официальном сайте «Туристического кешбэка» — мирпутешествий.рф.