Рязанцы смогут получить выплаты на детей 3-7 по месту пребывания

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области рассказала о внесении изменений в порядок предоставления семьям с детьми ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

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Согласно новым положениям предусмотрена возможность обращения граждан за назначением ежемесячной выплаты не только по месту регистрации, но и по месту пребывания на территории Рязанской области.

Установлен беззаявительный перерасчет выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

С 1 января 2022 года дополнительными основаниями для отказа являются наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи:

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— двух и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;

— двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет.

Начиная с 1 апреля текущего года при комплексной оценке нуждаемости семьи не будут учитываться автотранспортные (мототранспортные) средства, маломерные суда и самоходные машины или другие виды техники, находящиеся под арестом и в розыске.

Также при определении права на выплату правило «нулевого дохода» не будет действовать для беременных женщин со сроком более 12 недель на момент подачи заявления.

Дополнен перечень уважительных причин по отсутствию доходов в расчетный период. Одной из таких причин теперь является беременность при условии, что 6 месяцев и более беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода семьи при назначении выплаты.

Более подробную информацию можно получить по единому социальному телефону: 8(4912)513-600.