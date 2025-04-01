Рязанцы смогут получить кешбек при оплате билетов в музеи региона с помощью ЕЦК

С 1 апреля держатели Единой цифровой карты жителя (ЕЦК) в Рязанской области могут принять участие в акции «Полцены за вдохновение», в рамках которой можно получить кешбэк в размере 50% на посещение государственных музеев региона. Предложение будет действовать весь год — до 31 декабря 2025 года.

Для получения выгоды следует предварительно проверить регистрацию ЕЦК Рязанской области на сайте vamprivet.ru, а затем оплачивать билеты в кассах музеев через терминалы, отмеченные специальным стикером.

«Мы предоставили нашу платформу лояльности Министерству культуры Рязанской области и подведомственным музеям, чтобы они могли начислять кешбэк своим посетителям. На данный момент воспользоваться выгодным предложением можно в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина, Мемориальном музее-усадьбе академика И. П. Павлова и Музее-заповеднике „Усадьба С. Н. Худекова“. В ближайшие дни к акции также подключатся еще три музея. Уверена, что наша инициатива позволит приятно сэкономить на покупке билетов в музеи, а также вдохновит жителей и гостей региона на изучение культурных объектов Рязанской области», — сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

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Кешбэк в рублях начислится на карту, с которой была совершена оплата, в течение нескольких дней. Каждый участник сможет вернуть на одну карту не более 3 000 рублей за весь период действия акции.

Важно отметить, что кешбэк не начисляется при покупке билетов на сайтах музеев и при оплате Пушкинской картой.

«В год 130-летия Сергея Есенина для жителей региона — обладателей Единой цифровой карты „Добрыня Рязанский“ появилась возможность вернуть 50% стоимости билета на посещение музея-заповедника в Константинове и ещё пяти региональных учреждений культуры. Условия акции в каждом музее разные, но цель одна — дать возможность рязанцам чаще посещать региональные музеи», — прокомментировали событие в министерстве культуры Рязанской области.

«Акция „Полцены за вдохновение“ — это не просто скидка, а доказательство того, как Единая цифровая карта меняет правила игры. Благодаря её технологической платформе мы объединяем партнёров, чтобы создавать для жителей Рязанской области уникальные возможности. Теперь вдохновение доступно каждому и это только первый шаг. Вместе с ЕЦК мы готовим новые проекты, где удобство встречается с выгодой, наполняясь яркими эмоциями!», — добавила генеральный директор оператора ЕЦК Елена Захарова.

ЕЦК Рязанской области — банковская карта на базе платежной системы «Мир», позволяющая сэкономить с покупок товаров и услуг, оплачивать проезд в общественном транспорте, а также получать на нее социальные выплаты, льготы и пособия. Подробнее о всех возможностях карты можно узнать на сайте ецк-рзн.рф.

Полные правила акции и список музеев-участников доступны сайте vamprivet.ru.