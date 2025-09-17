Рязанцы смогут обменять монеты на банкноты во время «Монетной недели»

Рязанцы смогут обменять монеты на банкноты. С 22 сентября по 4 октября в Рязанской области пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя».

Мероприятие позволит снизить бюджетные издержки на чеканку новой монеты, своевременно пополнить кассы банков необходимым количеством мелких денег, а населению даст возможность более рационально использовать собственные денежные средства.

Сумма обмена не ограничена, комиссию банки взимать не будут. Для участия в акции не требуется специально открывать счет.

Как сдать монеты?

Выбрать удобный для вас пункт приeма монет Соберите монеты, которые хранятся дома, и принесите их в пункт приема В обмен вы получите банкноты или пополните свой счет на сумму сданной мелочи

Информацию о кредитных организациях и подразделениях, которые примут участие в акции, можно найти по ссылке https://clck.ru/35r7zq