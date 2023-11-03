Рязанцы смогу получить Power Bank всего за 1 рубль

Tele2 совместно с магазином «Элекс» предлагают жителям Рязанской области получить Power Bank практически даром. Так партнеры решили поддержать стиль жизни своих клиентов и порадовать их еще до Нового года.

Условия достаточно просты: нужно одновременно приобрести любой смартфон и SIM-карту от Tele2 с тарифом «Мой онлайн» и балансом 300 рублей в магазинах «Элекс». После чего внешний компактный аккумулятор DIZO емкостью 10 000 мАч будет стоить всего 1 рубль. Такой комплект позволит абонентам Tele2, которые всегда привыкли быть в движении, оставаться на связи в любом месте.

Акция действует с 27 октября по 31 декабря или при наличии товара. Все подробности и перечень оборудования, участвующего в акции, можно уточнить у продавцов-консультантов сети магазинов «Элекс».

Приобрести Power Bank за 1 рубль можно по следующим адресам:

Рязань ул. Новоселов, 21А;

Рязань ул. Ленина, 2/68;

Рязань ул. Московское шоссе, 33 корп.1;

Рязань пл. 50-летия Октября, 2;

Рязань ул. Станкозаводская, 31;

Касимов ул. Советская, 68;

Ряжск ул. Максима Горького, 13;

Сасово пр. Свободы, 21;

Сараи ул. Ленина, 161;

Шилово ул. Первомайская, 46;

Спас-Клепики ул. Московская, 10;

Михайлов ул. К. Маркса, 46;

Шацк ул. Комсомольская, 6;

Рыбное ул. Почтовая, 1;

Кораблино ул. Первомайская, 21;

Новомичуринск пр. Энергетиков, 12/8;

Ухолово ул. Революции, 61;

Скопин ул. Высоковольтная, 1Б.

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