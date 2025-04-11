Злоумышленники начали активно использовать образовательные сервисы и платформы для кражи личных данных школьников и их родителей. Об этом сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.

По его словам, мошенники выдают себя за учителей, завучей или сотрудников вузов. Они звонят родителям и учащимся от имени учебного заведения, убеждая срочно сообщить логины, пароли или коды доступа к порталу «Госуслуги». Часто используется приём запугивания — якобы в случае отказа будут проблемы с учёбой или ограничение доступа к системе.

«Это классический пример социальной инженерии. Мошенники создают ощущение срочности, могут использовать подмену номеров, чтобы звонок выглядел официальным, либо взламывают аккаунты педагогов и рассылают фишинговые ссылки в родительские чаты», — отметил специалист.

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После получения доступа к личной информации, злоумышленники могут угрожать родителям и детям «уголовной ответственностью» за несуществующие правонарушения, рассылают вредоносные ссылки и используют аккаунты для расширения базы жертв.

Эксперт напомнил, что ни одно учебное заведение не будет запрашивать пароли, коды из SMS или другие конфиденциальные данные по телефону. Он порекомендовал:

Всегда проверять номер, с которого поступил звонок, и перезванивать на официальный телефон, указанный на сайте учреждения;

Включить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги» и других платформах;

Научить детей основам цифровой гигиены — не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться личными данными, даже если сообщение пришло от знакомого аккаунта;

При взломе незамедлительно обратиться в МФЦ и правоохранительные органы, сменить все пароли.

Силаев подчеркнул, что схемы мошенников постоянно совершенствуются, поэтому важно сохранять бдительность и проверять любую информацию, особенно если она касается доступа к персональным данным.