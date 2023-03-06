Рязанцы разместили на счетах эскроу 13,3 млрд рублей

В Рязанской области средства на счетах эскроу за год увеличились на 70,5%. На 1 января 2023 года будущие владельцы квартир в новостройках разместили на них 13,3 млрд рублей. Средняя сумма на одном счёте – 2,4 млн рублей. Это на 604 тысячи превышает прошлогодний уровень.

В Рязанском регионе всего открыто 5,6 тысяч счетов эскроу. Деньги покупателей жилья на таких счетах лежат до сдачи объекта в эксплуатацию. Агентство по страхованию вкладов защищает средства в размере до 10 млн рублей.

Застройщики для возведения домов могут использовать собственные средства или заёмные – банковские кредиты. На начало 2023 года для строительных компаний были открыты 42 кредитные линии на 20,8 млрд рублей.

С начала введения механизма проектного финансирования жильё в строящихся домах уже получили около 2,5 тысяч человек. Средства со счетов эскроу перечислены застройщикам – это 5,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения Банка России.