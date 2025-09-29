Рязанцы рассказали о дороге до села Троицкое, которая нуждается в капитальном ремонте

Рязанцы пожаловались на аварийную дорогу из р.п. Сараи до села Троицкое. Журналистам 7info они рассказали, что её ни разу капитально не ремонтировали и она пришла в негодность.
По словам жителей Сараевского района, дорога находится в аварийном состоянии уже более пяти лет. Ямочный ремонт не спасает, водителям приходится объезжать выбоины по обочинам.
Ещё одна проблема — из-за того, что дорога разбита, увеличилось время приезда оперативных служб. Местным приходится дольше ждать пожарных или, например, бригаду «скорой».
Местные жители надеются, что их просьбы о капремонте дороги наконец-то будут услышаны.