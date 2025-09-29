Рязанцы рассказали о дороге до села Троицкое, которая нуждается в капитальном ремонте

Рязанцы пожаловались на аварийную дорогу из р.п. Сараи до села Троицкое. Журналистам 7info они рассказали, что её ни разу капитально не ремонтировали и она пришла в негодность.

По словам жителей Сараевского района, дорога находится в аварийном состоянии уже более пяти лет. Ямочный ремонт не спасает, водителям приходится объезжать выбоины по обочинам.

— На все письма и обращения неравнодушных ответ один: требуется 1,2 млрд для проведения капремонта. Один раз перед прямым эфиром губернатора Павла Малкова рассказали о дороге в комментариях ВКонтакте. Обращение набрало много лайков, но на него не ответили. Местные власти заявляют о нецелесообразности ремонта. Якобы, дорога не несёт никакой экономической нагрузки. Хотя эта дорога проходит через сёла и посёлки, где живёт молодёжь. Работают сельхозпредприятия, — рассказывает автор письма.

Ещё одна проблема — из-за того, что дорога разбита, увеличилось время приезда оперативных служб. Местным приходится дольше ждать пожарных или, например, бригаду «скорой».

— Для понимания от Рязани до моей деревни Алексеевки 220 км. До Сараев 180 км я проезжаю за 1,5 часа. И ещё 40 км от Сараев до Алексеевки я могу ехать два часа. А ещё по этой дороге возят школьников, — рассказывает мужчина.

Местные жители надеются, что их просьбы о капремонте дороги наконец-то будут услышаны.