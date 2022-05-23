Рязанцы простились с погибшим на Украине гвардии сержантом Максимом Мазиным

В понедельник, 23 мая, в Спасском районе состоялась церемония прощания с героически погибшим во время спецоперации на Украине гвардии сержантом Максимом Мазиным. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мазин служил в парашютно-десантной роте войсковой части 41450.

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей. В траурных мероприятиях принимали участие представители регионального правительства, рязанского гарнизона, сослуживцы, родные и близкие воина.

Соболезнования выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.