Рязанцы просят ввести в эксплуатацию храм Сретения Господня на площади Новаторов

На личном приёме исполняющего обязанности главы администрации Рязани Виталия Артёмова попросили выдать разрешение на ввод в эксплуатацию храма Сретения Господня. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

Храм построили в неовизантийском стиле, внешне он напоминает Владимирский собор в Херсонесе. Планируется, что при церкви будет действовать воскресная школа, организуют молодёжное сообщество, начнут работать кружки.

Артёмов поручил сотрудникам управления капитального строительства оказать содействие.