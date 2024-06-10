Понедельник, 10 июня, 2024

Рязанцы просят вернуть на маршрут автобус №8

Автор: Кристина Аманн

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В прошедшие выходные в группе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликовали пост, в котором автор сообщил об исчезновении автобуса №8.

По словам рязанки, автобус не выходил на маршрут несколько дней. «Просьба к администрации города: не отменяйте маршрут, он нужен людям, на нём множество людей добирается на работу/с работы в восточную промзону из Дашково-Песочни, а также активно пользуются дачники», — пишет она.

В комментариях к посту администрация города Рязани написала, что уточнит информацию у профильных специалистов. С ответом она вернется в течение рабочей недели.

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