Рязанцы прошли традиционным крестным ходом к святому источнику на Троицу. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Дашково-Песочня – один из густонаселенных районов современной Рязани, и в глаза там прежде всего бросается современная застройка, но эти места имеют давнюю историю. Есть там и свои традиции, которые связывают современных жителей с прошлыми поколениями. Так, с 2006 года в день праздника Пятидесятницы по Дашково-Песочне идет большой крестный ход в село Шереметьево-Песочня. Его участники – по большей части прихожане местного Крестовоздвиженского храма, к которым присоединяются и другие рязанцы.

В 2025 году вновь в день праздника верующие во главе с настоятелем, протоиереем Александром Гривиным, и клириками храма отправились по уже знакомому маршруту – к святому источнику, расположенному рядом с прежней Троицкой церковью. Храм прекратил свое существование в ХХ веке, разделив судьбу многих православных церквей и обителей. Он был достаточно вместительный, с двумя боковыми приделами: в честь Алексия, человека Божия, и Феодоровской иконы Божией Матери.

Хотя здание храма было разрушено, в памяти людей это святое место сохранило свое былое значение. На благодатной почве доброй памяти и возрождения веры в сердцах и появилась та самая традиция, следуя которой духовенство и миряне идут крестным ходом на источник, где совершается водосвятный молебен. Верующие возвращаются обратно, с воодушевлением разделив соборные молитвы и радость приобщения к благочестивой традиции.