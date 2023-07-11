Рязанцы продолжают жаловаться на борщевик Сосновского

Жители Рязанской области продолжают жаловаться в социальных сетях на борщевик Сосновского. Об этом во время заседания регионального правительства 11 июля сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам зампреда правительства Александра Шаститко, главные проблемы возникают на территориях, где земля не разграничена. Бороться с опасным растением помогают предприятия, муниципалитеты.

— Борщевик сложная культура, для уничтожения нужно убирать корни, гербицидов недостаточно, — отметил Шаститко.

В прошлом году выявлено 170 га сорняка, в этом году уже 130 га. Использовать технику для уничтожения растения возможно не везде.