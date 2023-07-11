Вторник, 11 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы продолжают жаловаться на борщевик Сосновского

7info
Photo by form PxHere

Жители Рязанской области продолжают жаловаться в социальных сетях на борщевик Сосновского. Об этом во время заседания регионального правительства 11 июля сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам зампреда правительства Александра Шаститко, главные проблемы возникают на территориях, где земля не разграничена. Бороться с опасным растением помогают предприятия, муниципалитеты.

— Борщевик сложная культура, для уничтожения нужно убирать корни, гербицидов недостаточно, — отметил Шаститко.

В прошлом году выявлено 170 га сорняка, в этом году уже 130 га. Использовать технику для уничтожения растения возможно не везде.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Миронов – о преступлении в Электростали: «Виновных – на Колыму, их клан – депортировать»

Председатель партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за кардинальное ужесточение уголовного и миграционного законодательств

Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина

Настоятель Пронского монастыря, игумен Лука Степанов напомнил об окончании приёма документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета

Дмитрий Песков пообещал контрмеры после решения Франции о поставке ракет Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.

Задержан пособник телефонных мошенников, обманувших в Касимовском районе четырёх пенсионерок

Самой старшей из потерпевших было 95 лет, а самой младшей — 62 года.

Скопинский район отправил гуманитарную помощь в ЛНР

Его доставит заведующая Клекотковским детским садом и районный активист Ирина Жердева.

Постоялец устроил дебош с молотком и ножом в хостеле в центре Рязани

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, злоумышленнику грозит 2 года лишения свободы.

Прописка в квартире: права, последствия, нюансы

Без прописки сложно устроиться на работу, получить медицинскую помощь, определить ребёнка в школу или детский сад, оформить загранпаспорт...

В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии

В России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи.

Ещё два магазина сети «Куриный дом» закрылись в Рязани

Ранее закрыли магазин у рынка на Первомайском проспекте.

Павел Малков посетил Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина

Глава региона ознакомился с работой Центра, в котором проживают и обслуживаются люди пожилого возраста, в том числе с инвалидностью.

Приметы и поверья 13 июля: что обязательно нужно сделать в День двенадцати апостолов

Наши предки по-особому относились к Собору святых апостолов и считали, что на своих плечах они удерживают лето.

В Рязани изменилась схема движения на Первомайском проспекте

На это обратили внимание пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации