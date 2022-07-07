Рязанцы продолжают обращаться за реструктуризацией кредитов

118 автовладельцев воспользовались возможностью реструктурировать кредит. С начала марта, когда были введены меры поддержки, банки пересмотрели условия договоров автокредитования на 59,8 млн рублей. Почти три четверти должников просили о временном снижении процентной ставки или ежемесячного платежа.

Заемщики могут просить о реструктуризации в рамках закона о кредитных каникулах или по собственным программам банков. «Главный плюс кредитных каникул для должника заключается в том, что кредитор не имеет права отказать в предоставлении этой меры поддержки, если выполнены требования закона: доказано снижение дохода минимум на 30% и сумма договора не превышает установленный лимит, от 100 тысяч рублей для кредитных карт до 3 млн рублей по ипотеке», — отмечает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. Если у человека несколько кредитов, он вправе уйти на кредитные каникулы однократно по каждому из них. Договор при этом должен быть заключен до 1 марта 2022 года. Всего за три месяца банки предоставили кредитные каникулы по 395 заявкам на 188,2 млн рублей.

Банки активно проводят реструктуризацию и по собственным программам. С марта по май изменены условия по 1910 договорам на 812,8 млн рублей. Около 60% обращений составили заявки по потребительским кредитам, еще чуть менее трети – по кредитным картам.