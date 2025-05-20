Рязанцы продолжают грибной сезон: в лесах маслята, боровики, подберёзовики

В мае 2025 года жители Рязанской области активно отправляются в леса за грибами. Судя по публикациям в социальной сети «ВКонтакте», начало сезона оказалось довольно удачным. Своими находками грибники делятся в сообществе «Грибы и грибники Рязанской области».
Первые боровики и маслята — уже в корзинах
Один из пользователей группы сообщил, что 17 мая в Клепиковском районе удалось собрать маслята и пятнадцать боровиков. Точное место автор поста предпочёл не раскрывать.
В комментариях местные жители высказывают сомнения в таком урожае. Пользователь Елизавета, проживающая в этом районе, написала:
Тем не менее, сообщения о находках продолжают поступать из разных уголков региона.
Грибы находят и в Спасском районе
19 мая один из пользователей рассказал о прогулке в районе лагеря «Звездный». По его словам, удалось пройти три лагеря и найти ландыши, а также четыре маслёнка. Один гриб был съеден сразу, остальные забрали домой — все молодые и чистые.
В этот же день поступило ещё одно сообщение:
Причины, по которым грибы остались несобранными, автор не уточнил. Возможно, часть оказалась червивой или слишком мелкой.
Подберёзовики и ландыши — тоже в изобилии
Некоторые рязанцы отмечают, что пока грибов немного, но в лесах много подберёзовиков и ландышей. Один из пользователей поделился впечатлениями от прогулки в районе Алеканово:
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