Понедельник, 27 мая, 2024

Рязанцы продали краденные велосипеды и купили на вырученные средства наркотики

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от teksomolika на Freepik

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в Рязани удалось раскрыть кражу трех велосипедов.

Пропажу транспортных средств обнаружили жители дома №66 на улице Кудрявцева. Заявление в полицию написали двое мужчин.

Подозрение пало на 27-летнего рязанца и 34-летнего жителя Рязанского района. Оперативники разыскали их и задержали.

Выяснилось, что ранее мужчины уже были судимы за хищение.

По предварительной информации, злоумышленники перекусили защитный тросик одного из велосипедов, а два других просто забрали. Транспорт они успели продать, а на вырученные деньги купили наркотики.

Оперативники нашли одного из покупателей и изъяли велосипед. Сообщается, что как только проведут ряд необходимых необходимых правовых процедур, имущество вернут законному владельцу.

А злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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