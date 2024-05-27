Рязанцы продали краденные велосипеды и купили на вырученные средства наркотики

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в Рязани удалось раскрыть кражу трех велосипедов.
Пропажу транспортных средств обнаружили жители дома №66 на улице Кудрявцева. Заявление в полицию написали двое мужчин.
Подозрение пало на 27-летнего рязанца и 34-летнего жителя Рязанского района. Оперативники разыскали их и задержали.
Выяснилось, что ранее мужчины уже были судимы за хищение.
По предварительной информации, злоумышленники перекусили защитный тросик одного из велосипедов, а два других просто забрали. Транспорт они успели продать, а на вырученные деньги купили наркотики.
Оперативники нашли одного из покупателей и изъяли велосипед. Сообщается, что как только проведут ряд необходимых необходимых правовых процедур, имущество вернут законному владельцу.
А злоумышленникам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 158 УК РФ.