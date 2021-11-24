Рязанцы приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021»

Рязанцы Артём Арапов и Анна Калинина приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобра.

В зале Московского государственного академического театра «Русская песня» состоялся финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России 2021».

Представители Рязанской области Анна Калинина, выпускница Рязанского государственного радиотехнического университета, и Артем Арапов, студент Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, стали обладателями титулов «Мисс творчество Студенчество России 2021» и «Мистер интеллект Студенчество России 2021».