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Среда, 24 ноября, 2021
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Рязанцы приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021»

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Рязанцы Артём Арапов и Анна Калинина приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобра.

В зале Московского государственного академического театра «Русская песня» состоялся финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России 2021».

Представители Рязанской области Анна Калинина, выпускница Рязанского государственного радиотехнического университета, и Артем Арапов, студент Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, стали обладателями титулов «Мисс творчество Студенчество России 2021» и «Мистер интеллект Студенчество России 2021».

  • Рязанцы приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021»
  • Рязанцы приняли участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021»

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