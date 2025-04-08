Рязанцы принимают участие в инвестиционном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым участвует в деловой программе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress 2025, который проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов с 7 по 9 апреля. Об этом сообщил сайт правительства региона.

В состав делегации вошли вице-губернатор Артём Бранов, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, а также руководители центра поддержки экспорта и центра конгрессно-выставочной деятельности регионального Агентства развития бизнеса.

Запланирован ряд деловых встреч с потенциальными инвесторами и представителями торговых организаций. Делегация также принимает участие в панельных и тематических сессиях форума. На площадке мероприятия представлен стенд Рязанской области.

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Фокус на беспилотные технологии и экспортный потенциал региона

В первый день форума губернатор Павел Малков выступил на панельной сессии «Взгляд за горизонт: будущее технологий БПЛА», организованной Агентством стратегических инициатив. Также прошла встреча рязанской делегации с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Терехиным, в ходе которой обсуждались меры поддержки экспортно ориентированных компаний.

Павел Малков прокомментировал итоги первого дня форума:

«Мы активно развиваем экономическое сотрудничество с ОАЭ и работаем над привлечением инвестиций в Рязанскую область. С 2022 года доля Эмиратов в нашем товарообороте увеличилась в несколько раз.

Выступил на сессии по беспилотным технологиям. Рязанская область — один из лидеров в формировании отрасли беспилотных авиационных систем России. У нас развита инфраструктура: 13 университетов, 11 научно-исследовательских институтов и более 100 технологических компаний со всей страны. Среди ключевых проектов — Аэрокосмическая инновационная долина и центр „Протос“. Уже сегодня применяем дроны для мониторинга лесных пожаров и обработки сельскохозяйственных полей. В ближайшем будущем планируем использовать беспилотники и в сфере здравоохранения».

Инновационные проекты региона: «Аэрокосмическая долина» и «Протос»

ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» и научно-производственный центр БАС «Протос» — это два масштабных проекта, на базе которых ведутся разработки в сфере беспилотной авиации.

Участники «Долины» создают технологии лазерного картографирования и навигации, системы беспроводной лазерной связи, развивают зарядную инфраструктуру и аддитивные технологии. Около двух третей всех проектов связаны с разработкой БПЛА. В настоящий момент у ИНТЦ уже 91 резидент.

Центр «Протос» функционирует в рамках национального проекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Он объединяет 24 профильные компании, занимающиеся разработкой средств контроля воздушного пространства, производством БПЛА и комплектующих, а также испытаниями беспилотников. Резидентам доступны различные меры государственной поддержки.

О форуме AIM Congress

AIM Congress — крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Мероприятие проходит в Национальном выставочном центре Абу-Даби при поддержке Министерства промышленности и инновационных технологий ОАЭ и Департамента экономического развития Абу-Даби. Организатором выступает фонд AIM Global.

В 2025 году форум проходит под девизом «Будущее глобальных инвестиций: трансформационные тенденции инвестиционного ландшафта на пути к сбалансированной мировой структуре».

В программе — панельные дискуссии, выставки, презентации и деловые встречи. Тематика охватывает ключевые направления мировой экономики: промышленность, сельское хозяйство, аэрокосмическую отрасль, международную торговлю, финансы, энергетику, образование, биотехнологии и фармацевтику.

Участие в форуме принимают более 20 тысяч представителей из 180 стран.