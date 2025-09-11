Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Общество

Рязанцы примут участие в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи

7info7

Более 2000 молодых лидеров со всего мира, прошедших строгий конкурсный отбор, соберутся в Нижнем Новгороде на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие международного масштаба пройдёт с 17 по 21 сентября.

Право участвовать в Слёте заслужили самые активные и мотивированные молодые люди с доказанными достижениями в своей сфере. Интерес к событию был колоссальным: организаторы получили свыше 62 тысяч заявок из 175 стран, но выбрать смогли лишь лучших из лучших.

В элитную группу участников вошла представительница Рязани — кандидат технических наук, доцент РГРТУ Валерия Тишкина. Для неё это уже второе крупное молодёжное событие: в 2024 году она была участницей самого Всемирного фестиваля молодёжи.

«Слёт – логичное продолжение ВФМ – места притяжения активной молодёжи из разных стран. Прежде всего, хочу достойно представить Рязанскую область на такой крупной площадке, обменяться опытом и, конечно, встретиться с ребятами, с которыми познакомилась в прошлом году. Ожидаю, что слёт станет уникальной точкой встреч для международного сообщества молодых лидеров и поможет вместе наметить пути решения общих для нашего поколения вопросов», — поделилась впечатлениями участница.

Помимо основной программы, запланированы и специальные события. Для подростков 14-17 лет из России и других стран организуют отдельную детскую программу. А после окончания Слёта 200 иностранных гостей отправятся в путешествие по 10 регионам России, чтобы глубже познакомиться с культурой, историей и традициями нашей страны.

