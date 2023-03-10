Рязанцы примут участие в полуфинале Всероссийского конкурса общества «Знание»

Министерство образования Рязанской области информирует о том, что представители региона примут участие в полуфинале конкурса «Лига Лекторов».

Полуфиналы конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», организованных Российским обществом «Знание», впервые пройдут очно на площадках десяти городов страны. Они состоятся в период с 13 марта по 13 апреля. Победители дистанционного этапа проекта — 400 взрослых и 100 юных полуфиналистов из разных регионов страны — выступят перед открытой аудиторией. Рязанскую область представят Ирина Авдекова, Самир Гараев, Татьяна Голощапова и Александр Семенов, которые вошли в число полуфиналистов конкурса «Лига Лекторов».

Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления, прочтут лекции, повещенные профориентации, экологии, медицине, здоровому образу жизни и спорту, волонтерству, кино, изобразительному и театральному искусству, музыке. Речь пойдёт об информационных технологиях и искусственном интеллекте, космонавтике, математике, праве и юриспруденции, психологии, архитектуре и другом. Оценивать мастерство конкурсантов будут зрители, которым предстоит присвоить участникам баллы за ораторское мастерство, доступность изложения материала, увлекательность, актуальность темы лекции. Учитываются голоса всех слушателей – и очных, и онлайн. Присоединиться к мероприятию может любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов».

По итогам будут определены 100 финалистов «Лиги Лекторов» и 50 – «Школьной Лиги Лекторов», из которых на решающем этапе выберут лучших лекторов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях. Они также получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

Расписание полуфиналов, а также онлайн-трансляция и записи выступлений полуфиналистов будут доступны в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/znanierussia), а также на сайте проекта «Лига Лекторов» (https://www.znanierussia.ru/ligalektorov) и конкурса «Школьная Лига Лекторов» (https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/).

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. Она занималась популяризацией науки, проведением лекций о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2021 году в Послании Президента России Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.