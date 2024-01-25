Четверг, 25 января, 2024
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Рязанцы при рождении ребенка могут получить целый ряд выплат

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В Рязанской области при рождении ребенка положен ряд мер социальной поддержки.

Так, семьи могут получить единовременную выплату при рождении ребенка на территории региона – 20 000 рублей. Повышенный размер выплаты – 50 000 рублей – положен мамам, родившим первого ребенка до 25 лет.

Родители могут рассчитывать на единое пособие размером 6 873 рублей, 10 310 рублей и 13 747 рублей, которое составляет 50,75 и 100% от суммы прожиточного минимума в регионе. Пока малышу не исполнится 1,5 года, семье полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере от 8 591 рублей.

Кроме этого, рязанские семьи могут получить федеральную выплату при рождении малыша – 22 909 рублей.

Для получения выплат нужно подать заявление через МФЦ, сообщает администрация Рязани.

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