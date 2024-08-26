Рязанцы предпочитают брать кредиты, нежели брать взаймы у родственников и друзей

Рязанцы поделились, кому готовы дать деньги в долг. Об этом сообщает SuperJob. В исследовании, проведенном сервисом высокооплачиваемой работы, участвовали экономически активные жители Рязани.

Если возникают финансовые трудности, каждый пятый опрошенный чаще всего обращается за кредитом в банк, 10% обращаются к родственникам, 5% – к друзьям, а 2% – к коллегам. Заем у работодателя практически не практикуется, его выбирает менее 1% респондентов. 61% участников опроса вообще не берут займы.

Мужчины охотнее обращаются в банк (24%) по сравнению с женщинами (18%). Также чаще всего к кредитам прибегают граждане старше 35 лет, тогда как молодые предпочитают занимать деньги у семьи.

Среди тех, кому обычно дают взаймы, 29% респондентов отдают предпочтение родственникам, 24% – друзьям, а 6% – коллегам. 38% рязанцев не готовы никому одалживать деньги.

Средняя сумма заимствования составляет 13 000 рублей для родственников, 10 000 рублей для друзей и 6 000 рублей для коллег.

Опрос проводился с 11 по 21 августа 2024 года.