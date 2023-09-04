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Рязанцы предложили улучшить парковку у Лесопарка и сделать площадку для собак

7info

С рязанцами обсудили очередной этап благоустройства Лесопарка, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

2 сентября прошли общественные обсуждения предстоящего благоустройства Лесопарка. Территория стала лидером рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Советском районе. За благоустройство парка проголосовали более 5000 человек.

Обсуждения прошли при участии депутатов Рязанской городской Думы, представителей общественных организаций, ТОС, посетителей Лесопарка.

На встрече прозвучали предложения по усилению детской игровой зоны, организации парковочного пространства, строительству площадки для выгула собак. Также горожане выступили с предложением провести санитарную прочистку территории под контролем профессиональных специалистов.

Оставлять свои пожелания по благоустройству сквера можно в комментариях под соответствующим постом в официальной группе администрации ВКонтакте. Предложения, идеи благоустройства, выраженные большинством жителей, будут положены в основу проекта и будут реализованы в 2024 году.

Рязанцы предложили улучшить парковку у Лесопарка и сделать площадку для собак
Рязанцы предложили улучшить парковку у Лесопарка и сделать площадку для собак

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