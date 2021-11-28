Рязанцы предложили изменить несколько автобусных маршрутов

В четверг, 25 ноября, в Рязани прошло заседание общественного совета при управлении транспорта. На нём обсудили предложения по изменению нескольких автобусных маршрутов, сообщает группа Совета ВКонтакте.
Предложено продлить маршрут автобуса № 10 доа микрорайона Семчино. Маршрут № 12 предложили пустить по улице Большой до конечной остановки 20-го автобуса.
Конечную остановку автобуса № 11 предложили перенести с Театральной площади в посёлок Шлаковый. Автобус № 13 пустить по улице Маяковского через площадь Мичурина вместо улицы Ленина.