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Рязанцы предложили изменить несколько автобусных маршрутов

7info

В четверг, 25 ноября, в Рязани прошло заседание общественного совета при управлении транспорта. На нём обсудили предложения по изменению нескольких автобусных маршрутов, сообщает группа Совета ВКонтакте.

Предложено продлить маршрут автобуса № 10 доа микрорайона Семчино. Маршрут № 12 предложили пустить по улице Большой до конечной остановки 20-го автобуса.

Конечную остановку автобуса № 11 предложили перенести с Театральной площади в посёлок Шлаковый. Автобус № 13 пустить по улице Маяковского через площадь Мичурина вместо улицы Ленина.

— Все озвученные предложения граждан будут проработаны, возможность их реализации будет рассмотрена более предметно, — говорится в сообщении.

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